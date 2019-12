Giulia De Lellis cerca collaboratori per un nuovo progetto

Sei un fotografo, un grafico o un videomaker? Ti piacerebbe lavorare per una delle influencer più seguite e chiacchierate del momento? Bene, Giulia De Lellis sta cercando proprio te. La giovane ha pubblicato una serie di storie su Instagram dove spiega che sta partendo un nuovo progetto e ha bisogno di persone in gambe, che hanno tanta voglia di fare. Ecco le sue parole: "Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team… Sta per nascere un nuovo progetto… E voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno. Mi date una mano?"

Candidarsi è molto semplice. Se pensi di avere i requisiti giusti, devi inviare una e-mail con nome, cognome, CV e portfolio. E sperare che Giulia ti risponda per un colloquio conoscitivo. Chissà cosa bolle in pentola!

L'ex di Andrea Damante ci tiene a sottolineare che l'annuncio non è rivolto ai perditempo... a quanto pare fa proprio sul serio. Al momento, Giulia ha ricevuto la bellezza di 4053 mail di risposta. Tra queste sicuramente ci sarà chi fa al caso suo.