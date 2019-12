“Bayside School” torna in tv con un sequel

Tutti i nostalgici degli anni ’90 saranno felici di sapere che il popolarissimo telefilm “Bayside School” tornerà presto in tv. Non si tratterà di repliche, bensì di un vero e proprio sequel della storia. La nuova serie sarà curata da Tracey Wigfield, già nota per il suo lavoro in “30 Rock” e “The Mind Project”.

Il protagonista del ritorno di “Bayside School” sarà sempre Zack Morris, interpretato da Paul Gosselaar: il personaggio, ovviamente, è diventato adulto e ha fatto carriera, diventando Governatore della California. Proprio grazie al suo ruolo, Zack si batterà per proporre una legge che consenta anche agli studenti meno abbienti di frequentare i licei più alla moda dello Stato, come appunto quello che frequentava lui da adolescente, il “Bayside School”.

Al momento non si hanno notizie precise sul cast definitivo del sequel: oltre a Gosselaar, però, è quasi certa anche la partecipazione di Elizabeth Berkely, l’interprete di Jessie Spano, e di Mario Lopez, l’interprete dell’amato personaggio di AC Slater. Non si sa ancora nulla, invece, a proposito di Tiffani-Amber Thiessen che interpretava la bella Kelly Kapowski, di Lark Voorthies, interprete di Lisa Turtle e di Dustin Diamond, che vestiva i panni del simpaticissimo Samuel “Screech” Powers.

I nuovi episodi verranno trasmessi entro la prossima primavera sulla piattaforma Peacock.