Calendario 2020: ecco i tutti i ponti da sfruttare al meglio

Il 2020 è ormai arrivato e già tutti noi abbiamo fatto una cosa: vedere il calendario per scoprire quali ponti ci aspettano, e prendere così qualche giorno di meritato riposo. Bene, sappiate che il prossimo anno non sarà felice in fatto di ponti. Quasi tutte le festività, infatti, cadono in giorni in mezzo alla settimana. L'unica cosa positiva è che ci sarà solo una festa nazionale di domenica: ovvero il 1 novembre, festa di tutti i Santi.

Cominciamo da gennaio. il primo sarà un mercoledì, mentre la Befana è di lunedì. Passiamo al 25 aprile, che cadrà di sabato purtroppo, così come il giorno di Santo Stefano. Buono il 2 giugno e l'Immacolata che saranno di martedì. Abbiamo, quindi, 2 ponti da sfruttare per staccare un po' la spina.

Ecco il calendario delle festività 2020:

- 1 Gennaio 2020 - Mercoledì

- 6 Gennaio, Epifania - Lunedì

- Pasqua 2020 - Domenica 12 aprile

- Pasquetta - Lunedì 13 aprile

- 25 Aprile 2020, Festa della Liberazione - Sabato

- 1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori - Venerdì

- 2 Giugno 2020, Festa della Repubblica - Martedì

- 15 Agosto 2020, Ferragosto - Sabato

- 1 Novembre 2020, Tutti i santi - Domenica

- 8 Dicembre 2020, Immacolata – Martedì

- 25 Dicembre 2020, Natale - Venerdì

- 26 Dicembre 2020, Santo Stefano – Sabato

- 31 Dicembre 2020, San Silvestro - Giovedì