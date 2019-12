Lotta al cyberbullismo: Instagram bloccherà i contenuti offensivi

Instagram ha ufficialmente dichiarato il suo impegno, in modo concreto, contro il cyberbullismo e la volontà di educare gli utenti a un corretto utilizzo dei social media. Per farlo, la piattaforma ha creato una nuova funzione in grado di bloccare i contenuti potenzialmente offesivi, prima di essere pubblicati. Implementando questo prezioso algoritmo, Instagram potrà così mettere un freno in modo concreto al dilagare di commenti spiacevoli e aggressivi nel mondo social, sperando così di riuscire nell’impresa di far comprendere alle persone il peso reale delle proprie parole anche nel mondo virtuale. Alla base della nuova funzione ci sarà l’intelligenza artificiale, già testata dalla società per analizzare i contenuti condivisi, e oggi scelta per fermare il bullismo online.

Già nei mesi scorsi era stata lanciata una funzione in grado di avvertire, prima della pubblicazione, se quel commento fosse offensivo e dai risultati è emerso che lo strumento è davvero utile ed efficace. Sono infatti molti gli utenti che si sono dimostrati propensi a cambiare tono e parole dopo questo allarme ricevuto da Instagram. Da oggi se l’AI coglierà delle parole aggressive, mostrerà in tempo reale un messaggio all’utente per dargli l’occasione di modificare il proprio messaggio prima di pubblicarlo. La conoscenza sulle norme della community online potrebbe così educare davvero le persone all’etica sui social. La nuova funzione sarà disponibile per tutti i Paesi nel corso del 2020.