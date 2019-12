Il peperoncino fa bene: diminuisce il rischio di infarti e ictus

Il peperoncino si conferma un ottimo alleato per la salute delle persone e a garanzia dei tanti benefici arriva anche una ricerca condotta dal Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli. I risultati del test, condotto su un campione di circa 23mila persone, sono stati di recente pubblicati sull’autorevole Journal of the American College of Cardiology e rileva in modo netto che le persone che consumano in modo regolare peperoncino, hanno meno rischi di mortalità cardiaca per il 40% dei casi, per cause cerebrovascolari del 60% e in generale del 23% in meno rispetto a chi non lo utilizza affatto.

Sono stati presi in esame precisamente 22.811 cittadini del Molise e lo studio è stato condotto in collaborazione con Dipartimento di Oncologia e medicina molecolare dell’Istituto superiore di sanità, dell'Università dell’Insubria di Varese e del Cardiocentro Mediterranea di Napoli. I ricercatori hanno monitorato lo stato di salute dei pazienti per circa 8 anni e il risultato è che i fan del peperoncino hanno dimostrato di dimezzare il rischio di morire per infarti e ictus. “La protezione dal rischio di mortalità – ha spiegato Marialaura Bonaccio, ricercatrice epidemiologa di Neuromed - è risultato indipendente dal tipo di alimentazione seguita. In altri termini, qualcuno può seguire la salutare dieta mediterranea, qualcun altro mangiare in modo meno sano, ma per tutti il peperoncino esercita una funzione protettiva". Chi utilizza regolarmente il peperoncino almeno quattro volte a settimana ha oggi un motivo in più per aggiungere un pizzico di piccante di più in tavola.