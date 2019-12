L'ottimismo migliora la vita ed è il segreto della longevità

È ufficiale: la positività aiuta a vivere meglio, in salute e più a lungo. A dirlo è una ricerca pubblicata dalla rivista “Proceedings of the Natural Academy of Sciences”, sotto la guida di Lewina Lee del dipartimento di Psichiatria della Boston University School of Medicine. Il team di ricercatori ha effettuato un test suddividendo in due gruppi alcuni soggetti per verificarne lo stile di vita, la dieta, il livello di ottimismo e il consumo eventuale di alcol e fumo. Per decenni i medici hanno seguito la vita di quasi 70mila donne e 1500 uomini, tenendo traccia dei livelli di ottimismo e pessimismo con l’uso di questionari specifici. A loro chiesto periodicamente di descrivere i sentimenti provati verso il futuro e, sorpresa, le persone con un’attitudine più positiva sono state premiate.

Dal test si vede infatti che le donne ottimiste vivono in media il 15% in più rispetto alle “colleghe” con un approccio negativo e anche gli uomini felici sono più longevi nell’11% dei casi. A influenzare le scelte delle persone non è solo lo stile di vita, ma anche il grado d’istruzione e la propensione verso patologie come la depressione e alcune malattie croniche. Chi è ottimista è più in salute e si avvia a superare gli 85 anni di età grazie a uno stile di vita più salutare e a solidi legami sociali che aiutano a vivere meglio. D’altronde è vero che le persone con un approccio positivo gestiscono meglio lo stress e gli imprevisti, diminuendo così anche la possibilità di ammalarsi.