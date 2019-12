È la bambola gonfiabile il regalo di Natale preferito dagli italiani

Diciamo basta alle sciarpe e ai guanti! Stop a maglioni improbabili e pigiama di flanella: il regalo più atteso per questo Natale è una sexy doll! Sì, avete capito bene... per fare felici gli italiani, sotto l'albero bisogna mettere una bambola gonfiabile, realizzata a immagine e somiglianza di una donna vera.

A svelarlo una ricerca condotta da un e-commerce di sex toys. In pratica, le vendite di bambole sexy aumenta del 250% durante il periodo natalizio. Questa cosa ci fa capire in quanti le regalano, o l'affittano per un week end. Non fanno eccezione i bamboli, sia chiaro. Immaginate la faccia della nonna quando aprirete il pacchetto con la sexy doll che vi fa l'occhiolino!

Altra tendenza a luci rosse per le festività natalizie è l'affitto di una escort che interpreti il ruolo di fidanzata durante il cenone del 24. In questo modo i single della famiglia non dovranno più rispondere alla tanto odiata e temuta domanda "Ma quando ti sposi?"

Poi c'è il capitolo cougar, ovvero le donne tra i 40 e i 49 anni a cui piacciono uomini più giovani. Sono loro che a Natale impazziscono per i gadget proibiti e li acquistano online come se le feste non avessero mai fine. Il 78% di un campione di 1000, infatti, ha dichiarato di sforare il budget a causa di questa passione.