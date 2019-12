Jennifer Lawrence si scatena sulle note di "All I Want For Christmas Is You"

Jennifer Lawrence è una forza della natura. È brava, bella e simpatica. E non smette mai di stupire con i suoi fuori programma. Ultimo in ordine di tempo, è un ballo sfrenato che si è concessa sulle note di "All I Want For Christmas Is You". È divertentissimo. L'attrice era al compleanno dell'amico Paul Arnhold, a un certo punto il deejay decide di mettere la canzone di Mariah Carey... e lei, non ci pensa neanche un attimo, parte grambettando con le braccia in aria.

Jennifer Lawrence dancing to All I Want For Christmas Is You by @MariahCarey... I didn't know I needed this until now pic.twitter.com/zJzB4EVZEA — (@robertsjuIia) December 17, 2019

L'artista ci ha abituato a questo genere di cose. È sempre molto ironica e non perde mai occasione per fare festa. Non dimentichiamo anche quando con l'amica Adele ha intrattenuto gli avventori di un pub cantando e ballando in una pazza serata.