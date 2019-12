Per la prima volta una donna batte un uomo al mondiale di freccette

Martedì sera all’Alexandra Palace di Londra è andato in scena il mondiale di freccette e per la prima volta una donna ha battuto un uomo. Si chiama Fallon Sherrock, ha 25 anni ed è riuscita a battere in rimonta il suo avversario, Ted Evetts. Nel 2015 Fallon è stata vicecampionessa nella categoria delle donne, ma stavolta è riuscita ad andare ancora più in alto, ottenendo ben sei 180, le sequenze perfette da tre freccette.

Fallon è riuscita a vincere per 3 a 2 in una partita del primo turno. Al secondo turno, i 32esimi di finali, invece, la giovane affronterà il n.11 del ranking mondiale, l’austriaco Mensur Suljovic. Per questo risultato, la neo campionessa ha incassato un assegno di 5000 sterline che ha deciso di devolvere alla National Autistic Charity, l’associazione che l’aiuta a curare suo figlio.

Solo altre tre donne prima d’ora avevano partecipato al mondiale di freccette, ma nessuna era riuscita a battere un uomo.