9 italiani su 10 accedono ad internet da smartphone

Lo smartphone è lo strumento più utilizzato dagli italiani (dai 14 anni in su) per connettersi ad internet. A rivelarlo è una recente indagine Istat intitolata "Cittadini e tlc", secondo cui il 91,8% degli internauti utilizza lo smartphone, il 43,3% preferisce il Pc da tavolo, il 27,2% laptop o netbook, il 25,7% usa il tablet e solo il 6,1% utilizza e-book, smartwatch e altri dispositivi mobili.

La ricerca si è concentrata anche sulla diffusione di internet tra le famiglie e ha rilevato un divario generazionale dimostrato dal fatto che il 95,1% delle famiglie con un minore dispone di un collegamento a banda larga, mentre la percentuale scende a 34% per le famiglie composte soltanto da over65.

Delle famiglie che non dispongono di una connessione domestica, il 56,4% indica come motivo principale la mancanza di capacità, il 25,5% l'assenza di interesse, il 13,8% motivi economici e il 9,2% dichiara di usare internet in altre sedi.

Infine, tra le attività più diffuse tra gli internauti primeggia l'utilizzo del web per chattare.