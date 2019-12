Messico: ricostruzione del seno gratuita per chi ha avuto un cancro

Anche in Messico la plastica al seno, dopo un'intervento di mastectomia, sarà gratuita, insieme a un affiancamento psicologico. Partirà a breve, infatti, un programma pilota nello stato del Jalisco. Tutte le donne che sono state operate per un tumore al seno e che hanno subito l'asportazione dello stesso, o di entrambi, potranno ricorrere all'oncoplastica, inserita tra i servizi di base del Ministero della Salute.

Lottare contro un tumore non è facile, chi ce la fa deve fare i conti con i segni che questo lascia sul corpo. Per le donne il cancro mammario vuol dire asportazione del seno. Vuol dire aggiungere dolore al dolore. Vuol dire non riconoscersi più. È per questo che tipi di interventi del genere devono assolutamente essere gratuiti.

In Messico, il cancro al seno è una delle principali cause di morte. Meno del 30% delle sopravvissute ha accesso alla ricostruzione: le altre ne restano fuori, principalmente per motivi economici. Anche in Italia, la plastica al seno conseguente a una mastectomia è passata dal Servizio Sanitario Nazionale.