Eclissi solare a Santo Stefano: dove poterla ammirare

Una spettacolare eclissi di Sole sarà visibile il giorno di Santo Stefano in alcune zone della Terra. Il 26 dicembre 2019 alzeremo gli occhi verso il cielo per un evento molto raro. L'eclissi solare anulare sarà parzialmente visibile anche in Europa. Ma soprattutto chi si troverà in Arabia Saudita, Sud India, diverse zone dell'Indonesia, riuscirà sicuramente a vedere l'anello di fuoco. Purtroppo in Italia le probabilità di osservare questo spettacolo sono poche, ma sicuramente avremo la possibilità di vedere molte immagini online.

I luoghi migliori per ammirarla sono quelli disabitati o vicini al mare e tra le aree del mondo più consigliate, ci sono Singapore, l’arcipelago di Riau per via dell’assenza di inquinamento luminoso, l’Arabia Saudita, le regioni del Kerala e Tamil Nadu in India, il nord dello Sri Lanka. Gli orari migliori per vederla - sempre con appositi occhiali perché le radiazioni UV possono danneggiare la retina - sono diversi: in India dalle 8 IST (India Standard Time) fino alle 11:30 IST. Sulla costa occidentale avrà inizio alle 9:24 IST e terminerà alle 9:27, mentre sulla costa orientale inizierà alle 9:31 IST e avrà termine alle 9:35.

Ma cos'è esattamente un'eclissi di Sole? Quando la Luna si posiziona nel punto più lontano dalla Terra e copre il centro del Sole, i bordi esterni di quest’ultimo rimangono visibili formando un anello di fuoco. Non a caso per identificarla si usa il termine anulare.