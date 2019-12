Fuochi d’artificio silenziosi: la spettacolare soluzione a misura di animali

Godere dello spettacolo dei fuochi d’artificio senza turbare la serenità degli amici a quattro zampe oggi è possibile grazie all’invenzione di speciali giochi pirotecnici, coreografici esattamente come i classici fuochi d’artificio che conosciamo bene (ad esempio cascate, girandole e fontane), ma silenziosi… cioè senza esplosioni.

Un esempio di questo tipo di spettacolo è stato già realizzato a Banff (Canada) in occasione del Canada Day. Il vice sindaco Corrie DiManno ha dichiarato di aver fatto questa scelta per ridurre al minimo l’impatto sulla fauna selvatica che vive nel vicino Parco Nazionale delle Montagne Rocciose (come orsi, alci, lupi grigi, cervi, bisonti e tanti altri animali).

Anche il vice presidente dei naturalisti della Bow Valley, Reg Bunyan, è intervenuto su questo punto spiegando: “Chiunque ha un cane o un gatto sa bene cosa possono significare questi rumori assordanti per loro. Gli animali scappano, sono terrorizzati pur essendo al sicuro nelle loro case. Immaginate che impatto può avere tutto ciò sugli animali selvatici”.

Insomma, ora sappiano che un’alternativa più rispettosa e consapevole esiste: non ci resta che seguire questo esempio...