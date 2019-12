Secondo un pastore evangelico, Greta Thunberg sarebbe posseduta dal demonio

Pensavate di averle sentite tutte a proposito della giovane ambientalista Greta Thunberg, la cui unica colpa sembra essere quella di battersi contro il cambiamento climatico? L’ultima accusa le arriva direttamente da una chiesa del Colorado, dove un pastore evangelico, Kevin Swanson, ha deciso di dedicarle un intero sermone a dir poco fantasioso, apostrofandola come “l’immagine più iconica della morte dell’Occidente” e quindi di certo posseduta dal demonio. Swanson si è detto preoccupato dopo che il settimanale americano Time ha deciso di dedicare la copertina come “persona dell’anno” all’attivista svedese e questo gli avrebbe fatto capire che dietro c’era il demonio. Secondo il pastore Greta sarebbe infatti “usata dagli spiriti maligni per prendere il controllo del mondo”.

“Amici, eccolo: – ha detto Swanson nel suo sermone, trasmesso poi sul podcast della Generations Radio – questo è il disfacimento del mondo occidentale, ecco come appare. Il suo viso è contorto in una forma orribile, orribile. In ogni caso lei soffre di questi disturbi psichiatrici – ha continuato il pastore, alludendo alla sindrome di Asperger – e immagino che non sia un segreto, se ne è parlato”. Il sermone è proseguito definendo la giovane Greta “profetessa della nuova era” e confermando che, secondo lui, è “psicologicamente disturbata”.

A questo punto ci sarà solo da aspettare per vedere se Thunberg deciderà di agire per vie legali contro il pastore evangelico o lascerà correre, continuando a lottare per il bene del Pianeta.