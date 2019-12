Un ragno vespa trascina un'enorme tarantola: la foto incredibile

Questa foto è incredibile. Scattata a Bronte, Sydney, l'immagine riprende una vespa ragno mentre trascina un'enorme tarantola nella sua tana. La vespa ha immobilizzato la preda con una puntura e l'ha portata via... per un magnifico banchetto. In pochissimo tempo, lo scatto ha fatto il giro del mondo ed è diventato virale. Le vespe sono incredibilmente forti e possono trascinare un ragno che pesa due volte il loro stesso peso.

La foto della battaglia è stata caricata su Reddit mercoledì scorso ed è stata condivisa la bellezza di 37.000 volte. Ma non solo: ha ricevuto circa 4.000 commenti, molti da persone degli Stati Uniti e del Regno Unito, scioccati dalla fauna selvatica australiana.

La vespa femmina usa il ragno come corpo ospitante per deporre le uova. La larva così mangia l'animale dall'interno verso l'esterno. La natura riesce sempre a stupirci con le sue leggi.

Le vespe ragno hanno guadagnato il loro nome proprio per la tendenza a cacciare e uccidere ragni molto più grandi di loro. Come testimonia questa foto pazzesca.