Bimbo nato senza un arto può finalmente abbracciare il fratello con un braccio bionico

Dal West Yorkshire arriva una storia che sta facendo commuovere il web: un bimbo di nome Jacob è nato prematuramente e per questo motivo è venuto alla luce senza un arto. Oggi ha cinque anni e finalmente ha potuto abbracciare il suo fratellino: al piccolo, infatti, è stato costruito un braccio bionico e la foto che ritrae i due fratellini che si abbracciano è davvero dolcissima.

Il Servizio Sanitario britannico, così come la maggior parte delle aziende che costruiscono protesi, di solito sconsigliano il braccio bionico se l’arto finisce sopra il gomito. I genitori di Jacob, però, volevano a tutti i costi donare al loro bambino un braccio funzionante e per questo motivo hanno lanciato una raccolta fondi grazie alla quale hanno potuto ottenere 16mila sterline che hanno poi utilizzato per far costruire questo braccio speciale.

Lo stesso bambino non voleva una protesi “finta” ossia solo estetica, bensì un braccio che fosse il più possibile simile a quello vero e soprattutto funzionante. Il sogno di Jacob è stato così realizzato anche se il dono più grande per lui è stato poter abbracciare suo fratello.