Prende 57 multe per 15mila euro: "scovata" grazie a Facebook

Una donna di 45 anni, residente a Dueville (Vicenza), era stata multata per 57 volte per diverse violazione del codice della strada commesse dal 2016.

A suo carico c'erano multe per transito in ztl, eccesso di velocità, passaggio su corsie riservate agli autobus e soste vietate, per un totale di ben 14.535 euro che la Polizia locale non era mai riuscita a notificarle, perché la donna risultava sempre irrintracciabile presso la sua residenza.

A prendere a cuore la situazione, però, ci ha pensato un diligente e tenace agente che si è preso la briga di rintracciare la donna, riuscendo poi a ricostruire i suoi spostamenti grazie ad un post su Facebook che faceva intuire il suo (probabile) trasferimento presso la casa della madre a Vicenza.

Così, dopo una verifica anagrafica, è proprio a casa della madre della donna che un commissario della polizia locale si è presentato riuscendo finalmente a trovarla e a consegnare la notifica di tutti i verbali accumulati che adesso sarà costretta a pagare.