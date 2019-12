Greta Thunberg è fra le persone più influenti nella scienza del 2019

Ogni anno la rivista “Nature” stila una classifica per esplorare i momenti più significativi nell’ambito scientifico degli ultimi mesi. All’interno della classifica 2019 è stata inserita di diritto anche la 16enne svedese Greta Thunberg, a cui viene riconosciuto l’impegno fondamentale per contrastare e far parlare dei cambiamenti climatici. A farle compagnia anche altri nove nomi che provengono da settori diversi e che si battono, ad esempio, per la deforestazione in Brasile, lottano contro le epidemie di ebola in Africa o hanno creato il primo computer quantistico, che si è rivelato migliore di quello tradizionale.

Il riconoscimento va anche a Greta per avere “focalizzato l’attenzione - sottolinea la rivista Nature – su come i deboli sforzi delle nazioni per rallentare il riscaldamento globale stanno minacciando il Pianeta e le generazioni a venire”. Sfogliare la top 10 di Nature vi farà scoprire tantissime storie legate alla scienza che potranno davvero ispirarvi a fare sempre del vostro meglio ogni giorno, e dare un contributo per migliorare il mondo.

La Nature 10 “non è un premio o una lista delle persone più importanti della scienza – ha sottolineato Rich Monastersky di Nature – ma piuttosto le storie di queste dieci persone illuminano alcuni degli eventi scientifici più significativi del 2019, attraverso una serie di questioni che vanno dalle nostre più antiche origini al futuro del Pianeta”.