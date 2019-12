Influenza, più di 1 milione di italiani a letto: siamo in piena epidemia

Secondo i dati diffusi con l'ultimo bollettino per la sorveglianza delle sindromi influenzali Influnet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, non ci sono dubbi: siamo in piena epidemia.

Le ultime stime aggiornate rivelano che sarebbero già 1.099.000 i casi totali di influenza stagionale registrati da ottobre ad oggi, di cui 207 mila contagi registrati soltanto nella scorsa settimana. Nella 50esima settimana dell'anno, infatti, cioè dal 9 al 15 dicembre, è stata registrata un'incidenza i 3,4 ogni mille assistiti. Un dato che è sostanzialmente sovrapponibile con quello registrato anche lo scorso anno.

Con questi numeri è stata quindi superata la soglia che fa parlare ufficialmente di epidemia.

Ma chi sono i più colpiti? Sempre secondo il bollettino, risulterebbero più colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni. Mentre geograficamente, le regioni più colpite risultano essere, in particolare, il Piemonte, la Lombardia, la provincia autonoma di Trento, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e le Marche.