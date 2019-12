Lapo Elkann sopravvissuto ad un grave incidente: "Sono stato in coma"

Una decina di giorni fa Lapo Elkann ha avuto un gravissimo incidente d'auto durante un viaggio in Israele, mentre tornava a Tel Aviv da Gerusalemme, dove era stato in visita al Muro del Pianto.

Ancora non si sa quale sia stata esattamente la dinamica dell'incidente, ma in quel momento il nipote dell'avvocato Agnelli era solo in auto e nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre persone.

Dopo l'incidente, Lapo è stato ricoverato d'urgenza in coma nel reparto emergenze, poi è stato trasferito in Europa e al momento si trova in convalescenza in un ospedale della Svizzera.

Intervistato tramite videochiamata dal Corriere della Sera, Lapo ha dichiarato: “Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia".

Lapo ha anche aggiunto di volersi ora dedicare a fare del bene con la sua Onlus. L'incidente gli ha fatto capire che questa adesso è la sua nuova priorità.

