Ricaricare il telefono in aeroporto è rischioso, ecco perché

Molti aeroporti ormai mettono a disposizione dei viaggiatori delle prese USB pubbliche con le quali è possibile ricaricare il telefono. Sono molto utili perché può capitare di ritrovarsi in viaggio con il telefono scarico e non sapere come fare a ricaricarlo prima della partenza.

Eppure, utilizzare queste prese USB può essere molto pericoloso: a rivelarlo è Caleb Barlow, Vice Presidente della X-Force Threat Intelligence della IBM, il quale in un’intervista a Forbes ha spiegato che queste USB sono spesso prese di mira dagli hacker informatici per rubare dati sensibili.

Secondo Barlow, quando il telefono viene collegato alle prese pubbliche, gli hacker potrebbero accedere al cellulare e rubare tutte le informazioni private e le password presenti, utilizzando specifici software. Quando si decide di usufruire di queste prese USB, dunque, bisogna tener presente che la propria privacy potrebbe essere messa seriamente in pericolo.