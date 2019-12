Un leone lo sta per attaccare alle spalle, ma il finale è a sorpresa

Dean Schneider è un ragazzo svizzero che per amore degli animali ha deciso di trasferirsi in Sudafrica per dedicare proprio a loro la sua vita. Ed è proprio in questo paese che lo svizzero ha creato Hakuna Mipaka, un’oasi di 400 ettari dove esemplari di diverse specie possono vivere in totale libertà e protetti dai bracconieri.

Tra gli animali presenti nell’oasi c’è anche Dexter, un leone con il quale Dean ha un rapporto speciale, come se fosse il suo cucciolo e non il feroce re della foresta. Sul suo profilo Instagram il ragazzo ha pubblicato un video davvero incredibile: alle sue spalle, infatti, il suo amico leone gli si sta avvicinando minacciosamente, come a volergli fare un agguato, ma lui sorride tranquillo perché sa che non vuole fargli del male.

Il leone, infatti, sta semplicemente giocando: “Io e Dexter siamo fratelli – scrive Schneider – siamo una famiglia e questi sono i giochi che facciamo quando siamo annoiati. Questo non si può fare con un altro leone, perché quando un leone prova a sorprenderti alle spalle, sta per provare a ucciderti”.