I Vigili del Fuoco avvisano: "Di notte spegnete le luci dell'albero di Natale"

In questo periodo tutte le case sono illuminate da candele e lucine che contribuiscono a creare una deliziosa atmosfera di festa ma, anche se questi addobbi luminosi possono sembrare innocui, in realtà rappresentano un pericolo concreto se dimenticate accese di notte o quando si è fuori casa.

Per questo l'account ufficiale dei Vigili del Fuoco ha lanciato un monito su Twitter: "assicuratevi di spegnere luci di Natale e candele di notte o quando non si è in casa", accompagnato dall'inequivocabile hashtag "#nonbruciareilnatale".

Le luci e le candele natalizie creano atmosfera e sembrano innocue, ma se lasciate incustodite o dimenticate accese sono un pericolo: assicuratevi di spegnerle di notte o quando non si è in casa #nonbruciareilnatale #pillolesicurezza pic.twitter.com/WiEvrsDkAR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 dicembre 2019

Non sono rari i casi in cui le lucine dell'albero di Natale, a causa di un semplice cortocircuito, hanno provocato incendi con danni ingenti alle abitazioni e addirittura con delle vittime. Un caso simile si è verificato qualche giorno fa Agliana (in provincia di Pistoia) dove un ex commercialista è morto e sua moglie e sua figlia sono state ricoverate.

Questa indicazione, insieme ad altre "pillole di sicurezza", è stata pubblicata anche sul sito ufficiale del corpo dei Vigili del Fuoco che invitano a prestare massima attenzione alla stabilità delle installazioni natalizie e alla loro gestione.

Per quanto riguarda l'abete, se naturale, meglio tenerlo sempre ben innaffiato e, in ogni caso, lontano da materiale infiammabile. È bene sapere che un albero secco in presenza di fiamme si incendia molto velocemente: può bruciare completamente nell’arco di 20-30 secondi. Per gli addobbi luminosi, verificare sempre che siano spenti di notte e, in caso di installazione all'aperto, verificare sempre che siano adatti a questo tipo di utilizzo. In ogni caso, meglio tenere sempre un estintore a disposizione.