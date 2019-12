Si vendica dell’ex moglie sfrecciando con la sua targa davanti agli autovelox

Un uomo di 35 anni della provincia di Piacenza si è vendicato della sua ex moglie dopo la fine del loro matrimonio in un modo davvero incredibile: ha clonato la targa della moglie e l’ha utilizzata per farle recapitare a casa decine e decine di multe.

Il marito deluso è riuscito a riprodurre la targa della Opel Astra di sua moglie, procurandosi una targa bianca e del nastro adesivo nero con il quale è riuscito a replicare le lettere e i numeri della targa originale. In seguito ha convinto un amico a farsi prestare la sua Opel Astra, sulla quale ha attaccato la targa finta.

A quel punto l’uomo si è messo alla guida della vettura con la targa clonata e si è messo a sfrecciare per le strade della sua zona, passando intenzionalmente davanti agli autovelox per fare in modo che alla moglie arrivassero multe per eccesso di velocità.