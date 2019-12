La nuova Miss America è una scienziata (che rovescia gli stereotipi)

La nuova Miss America è Camille Schrier, una biochimica che sta studiando per un dottorato in farmacia al Virginia Tech.

La scienziata 24enne ha vinto la corona più ambita del concorso di bellezza che si è tenuto giovedì sera al Mohegan Sun Earth Expo & Convention Center di Uncasville, nel Connecticut, concorrendo con altre 51 finaliste e aggiudicandosi un premio in denaro di 50mila dollari.

Come deciso già dallo scorso anno, la competizione ha smesso di giudicare le donne esclusivamente per il loro aspetto esteriore e per questo ha anche eliminato la sfilata in costume da bagno che era stata ampiamente criticata.

Ora, come afferma l'organizzazione, le concorrenti al titolo di Miss America hanno più tempo per sostenere le loro iniziative di impatto sociale e far sentire la loro voce. La Schrier, infatti, ha tenuto una dimostrazione chimica sul perossido di idrogeno.

Credits photo: Instagram/camilleschrier