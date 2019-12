"Nadia (Toffa) è sepolta in un posto segreto": lo rivela la mamma

Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, è tornata a parlare di sua figlia in una recente intervista rilasciata a La Repubblica, in cui, tra le altre cose, ha spiegato anche perché non è stato reso noto il luogo della sepoltura dell'ex conduttrice de Le iene.

La signora Margherita ha rivelato che Nadia è stata "nascosta in un posto segreto". La famiglia della iena guerriera scomparsa lo scorso agosto, infatti, ha saputo che proprio nei giorni di Halloween «qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani».

Per l'occasione la madre di Nadia ha anche raccontato che, con l'avvicinarsi del Natale, la famiglia la sente ancora vicina e viva più che mai. «Nadia sarà con noi. L'unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto nella tavernetta, ma in un ristorante. Ci hanno riservato una saletta».

I familiari, però, non sono i soli a non averla dimenticata. L'ultimo omaggio alla iena guerriera arriva ancora da Taranto dove proprio oggi il nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata è stato intitolato a Nadia Toffa.

(Credits photo: Instagram/nadiatoffa)