Ecco com’era Allegra Cole prima di operarsi per avere la 15esima di seno

Allegra Cole è una modella americana diventata famosa per essersi operata con lo scopo di ottenere la 15esima taglia di reggiseno: dopo ben quattro interventi chirurgici (oltre ad altri due per rimodellare i glutei), oggi la donna ha un seno enorme che pesa 11 chili e misura 137 centimetri di larghezza.

Allegra, in realtà, è un’insegnante di piano e proviene da Salt Lake City ma, dopo le operazioni da 100mila dollari alle quali si è sottoposta, è diventata anche una modella, famosa in tutto il mondo per questa sua particolarità. In Italia è diventata celebre dopo la sua partecipazione nel 2018 al programma “Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso, una puntata che scatenò molte polemiche. In quell’occasione, la donna ha spiegato di essersi inizialmente rifatta il seno per compiacere suo marito ma in realtà l’ha fatto anche per sé stessa, perché così si piace di più.

“Mio marito adora il mio seno, io sono felice – ha spiegato Allegra - Siamo tutti e due felici. Ho allattato i miei primi cinque figli, gli ultimi tre no, perché ero troppo anziana e non avevo più latte. Io mi piaccio, non m'importa se non piaccio agli altri”. La modella ha dunque ben 8 figli, è innamoratissima di suo marito e ha spiegato di basare la sua vita sui solidi principi morali della comunità mormone della quale fa parte.

Nel salotto della D’Urso, però, in quell’occasione è intervenuto anche il Professor Pietro Lorenzetti che ha voluto mettere in guardia tutte le donne dalla pericolosità di interventi chirurgici simili: “La signora sa il danno enorme che sta facendo alla sua colonna vertebrale? – ha detto - Non è proibito fare questi interventi, ma è una questione di deontologia professionale. L'errore non è delle pazienti – ha concluso - ma di chi le opera e fa questo obbrobrio, per soldi”.