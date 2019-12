Il padre si innamora del fidanzato 25enne della figlia e vuole sposarlo

Quella che state per leggere è una storia d'amore un po' particolare, perché il papà 55enne di è innamorato del fidanzato della figlia, che di anni ne ha 25. Succede in Inghilterra e protagonisti sono Barrie Drewitt-Barlow, il padre, e Scott Hutchison, il giovane. Scott era il compagno della figlia di Barrie, Saffron.

L'uomo era sposato da 32 anni con Tony Drewitt-Barlow e nel 1999 sono stati la prima coppia omosessuale ad aver avuto due figli - i gemelli Suffron e Aspen - attraverso la maternità surrogata. Poi sono nati anche Orlando, Dallas e Jasper, sempre da madre surrogata.

Ecco quanto l'uomo ha raccontato al Sun: "Mi sono innamorato di Scott ed anche lui si è innamorato di me. Mi sento stupido alla mia età di provare questi sentimenti per qualcuno diverso da Tony e per di più con metà della mia età. Ma quando sai che qualcosa è giusta, è giusta. Non abbiamo fatto piani precisi, ma vorrei sposare Scott".

Del suo matrimonio con Tony, il milionario britannico ha detto: "Tony ed io abbiamo deciso molti anni fa che era meglio separarci. Una volta passati tre o quattro anni, la nostra è diventata una relazione platonica".

Il bello di questa storia è che sia l'ex marito Tony che la figlia Suffron hanno capito perfettamente e approvano la relazione dei due. Vivono tutti insieme in una residenza in Florida.