Francia: si comprano uno zoo e liberano tutti gli animali

Hanno raccolto la bellezza di 600mila euro e hanno comprato lo zoo di Pont-Scorff, nel nord-ovest della Francia, allo scopo di liberare tutti gli animali che erano costretti a vivere in cattività e hanno trasformato la struttura in un centro di riabilitazione veterinario. Il bellissimo gesto è stato fatto dalla Ong Rewild. L'associazione ha aperto una campagna di racconta fondi online, alla quale hanno partecipato ben 22.200 persone.

Obiettivo raggiunto in 5 giorni. E così ora gli animali dello zoo sono liberi e saranno curati dai veterinari dell'associazione. 560 animali selvatici saranno riportati nel loro habitat naturale e, dopo una serie di lavori, lo zoo verrà trasformato in un luogo di riabilitazione per le specie sequestrate dalla giustizia per traffico illegale.

Al momento la campagna di raccolta fondi è ancora attiva, in modo da dare all'associazione la possibilità di reperire altri soldi per far ripartire subito il centro. La donazione più corposa è stata eseguita dal fondatore di Meetic, che ha versato 250mila euro.