Sara Tommasi torna a Terni e apre una panetteria: "Ora sono felice"

Sara Tommasi è tornata a Terni, sua città Natale, e ha aperto un panetteria dal nome "Le forme del grano". Dopo anni bui, in cui ha incontrato la dipendenza da alcol e doghe, la soubrette ha trovato la forza di cambiare vita e ora dice di essere felice. "Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno. Spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare!" ha dichiarato Sara in occasione dell'inaugurazione del suo negozio.

"Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!", ha poi concluso.

Una nuova vita per lei, con il sogno di restare a far parte del mondo dello spettacolo.