Ecco il Pandoro di pizza: l'idea di Natale che mancava

Siete pronti ad assaggiare l'ultima diavoleria culinaria di questo Natale? Si tratta del Pandoro di pizza... sì avete capito bene: una margherita a forma del dolce tradizionale delle festività natalizie. La creazione è della pizzeria "Mamma Mia" di Cassino, in provincia di Frosinone. Si tratta di una vera e propria pizza, con pomodoro, mozzarella e basilico che, invece di avere la classica forma rotonda, si erge in altezza ricordando il Pandoro.

A quanto pare, i clienti del locale la stanno apprezzando tantissimo, perché la pizza-pandoro mette d'accordo proprio tutti. Anche quelli che da sempre preferiscono il Panettone!

Ma non è l'unica idea che arriva in questo Natale. Una pizzeria in provincia di Caserta, infatti, ha creato il Pandoro fatto con la mozzarella di bufala, formaggio tipico della zona. Anche sui social network, queste due prelibatezze stanno avendo un grandissimo successo: like e commenti sono arrivati subito.