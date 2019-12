"Cerco coinquilini simpatici per vivere in Paradiso": l'annuncio di un milionario tedesco

Si chiama Karl Reipen, ha 70 anni ed è un milionario tedesco, noto con il nome di "Re del caffè freddo". Karl ha acquistato alcuni spazi pubblicitari su un quotidiano della Nuova Zelanda per pubblicare il suo annuncio personale. Sta cercando 10 coinquilini che gli facciano compagnia nella sua tenuta neozelandese di 220 ettari. La villa si trova esattamente tra il Mar di Tasmania e il fiume Awakino e ha un valore di oltre 5 milioni di Euro.

Ecco quali sono state le parole del milionario tedesco: "Ora che è tutto finito vorrei condividere questo paradiso con persone simpatiche. I candidati potranno vivere in appartamenti da due persone e ritrovarsi in taverna per cene e incontri; nuotare, fare camminate, bird watching, kayak e tenere con sé il proprio cavallo". Praticamente una vita da sogno.

L'uomo ha acquistato questa tenuta 10 anni e ha iniziato imponenti lavori di ristrutturazione per farla diventare un vero e proprio paradiso. Adesso vuole godersi tutto questo con la giusta compagnia. Un uomo generoso!