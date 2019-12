Zac Efron ha rischiato la vita durante un reality di sopravvivenza

Paura per Zac Efron, l'attore amato da molte ragazzine in tutto il mondo per la sua partecipazione a "High School Musical". L'attore si trovava in Papua Nuova Guinea per girare un reality di sopravvivenza, chiamato "Killing Zac Efron", e ha rischiato realmente di morire. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Durante il suo soggiorno in un luogo remoto dell'Oceania, il cantante ha contratto una "forma di tifo o simile infezione batterica".

È stato ricoverato all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill: ora le sue condizioni si sono stabilizzate e i medici hanno approvato il suo ritorno negli Stati Uniti. Fortunatamente il pericolo ora è passato.

Durante una recente intervista, Zac aveva dichiarato di essere entusiasta di partecipare a un reality del genere, dove le condizioni umane sono portate all'estremo. Ecco quali sono state le sue parole: "Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate".