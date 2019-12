Scende sui binari della metro e si mette a ballare per fare un video da influencer

Sulla linea verde della metropolitana di Milano due ragazzi hanno compiuto una bravata molto pericolosa: uno dei due è sceso sui binari e si è messo a ballare, mentre il suo amico lo filmava incitandolo tra le risate. “Vai, buttati fra’ – diceva il giovane nel video – buttati, buttati, bravo”.

Non appena il dipendente dell’ATM addetto alla sicurezza della stazione si è accorto di quanto stava accadendo ha subito richiamato il giovane dagli altoparlanti: il ragazzo è risalito sulla banchina, continuando a ridere con il suo amico.

Il video è stato pubblicato su Instagram con lo scopo di ottenere like e visualizzazioni ma è stato cancellato dopo pochi giorni: il giovane protagonista della bravata non è ancora stato identificato e non è chiaro in quale giorno sia accaduto l’episodio.