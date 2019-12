Greta Thunberg, parla il padre: “Sono preoccupato per l’odio che deve affrontare”

Se con il suo attivismo da una parte Greta Thunberg ha risvegliato le coscienze di molte persone, dall’altra ha attirato su di sé un odio incredibile. È proprio questo che preoccupa suo padre, Svante Thunberg: l’uomo ha sempre sostenuto sua figlia nella sua battaglia contro i cambiamenti climatici ma ora che è diventata il bersaglio degli haters inizia a temere per lei.

“È il peggior incubo per un genitore”, ha affermato Svante in un’intervista, nella quale ha spiegato perché ha deciso di trascorrere più tempo con sua figlia, motivo per il quale l’ha accompagnata nel suo viaggio in barca a vela negli Stati Uniti. “Non l’ho fatto per salvare il pianeta, ma per salvare mia figlia – ha spiegato – adesso Greta è felice. La sua missione ambientalista l’ha aiutata a uscire dalla depressione contro la quale ha dovuto combattere per tre o quattro anni”.

La giovane attivista ha vissuto un periodo davvero brutto: “Aveva smesso di parlare – ha raccontato ancora il padre – non andava a scuola e rifiutava il cibo. Io ho due figlie, sono tutto ciò che conta per me e voglio che siano felici. Adesso Greta è cambiata grazie al suo attivismo. Qualcuno può pensare che ‘non sia normale’ ora, perché è ‘speciale’, è molto famosa e via dicendo, ma per me è una bambina come tutte le altre e può fare tutte le cose che possono fare tutti”.

Svante Thunberg è spaventato per la valanga di critiche che ha sommerso la figlia: “Mi preoccupano soprattutto le notizie false che la gente cerca di fabbricare – ha spiegato - e l’odio che ciò generano”. Eppure, in realtà Greta di fronte a questo odio reagisce con positività: “Affronta le critiche incredibilmente bene e francamente non so come faccia – ha concluso il papà – ride per la maggior parte del tempo. Trova tutto questo divertente”.