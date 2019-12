Zac Efron sta bene dopo la paura in Papua Nuova Guinea: l'annuncio social

Zac Efron rassicura tutti i suoi fan dopo l'enorme paura in Papua Nuova Guinea. L'attore si trovava in Oceania per partecipare a un reality di sopravvivenza, "Killing Zac Efron": 21 giorni in un luogo remoto della terra, con nient'altro che attrezzi base, una guida e tanta volontà di sopravvivere. Purtroppo, la sua avventura è terminata a causa di una infezione che l'artista ha contratto. Si parla di tifo, o comunque di un'infezione batterica molto seria: Zac stava per morire. È stato trasportato di fretta in ospedale a Brisbane dove ha ricevuto le prime cure, e poi è stato portato in un istituto privato. Ora è tornato negli Stati Uniti e ha fatto sapere a tutti che sta bene.

Ecco le sue parole: "Grazie a tutti coloro che si sono fatti sentire. Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea ma mi sono ripreso velocemente e ho finito tre fantastiche settimane nel Paese. Sono tornato a casa per passare le Feste con la mia famiglia e gli amici. Grazie per l'amore e per esservi preoccupati, ci vediamo nel 2020".