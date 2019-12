Furto di giocattoli destinati alle famiglie bisognose: il ladro è un cane

La Santa Foundation è un’organizzazione del Massachussets si occupa di aiutare le famiglie bisognose, donando loro regali nel periodo natalizio. Proprio per questo motivo, nelle ultime settimane la fondazione aveva raccolto diversi giocattoli da donare a bambini meno fortunati ma a un certo punto questi giochi hanno iniziato a scomparire.

Il furto di giocattoli si è ripetuto per giorni ma alla fine la polizia è riuscita a smascherare il colpevole: i video delle telecamere di sorveglianza, infatti, hanno rivelato che a rubare i giocattoli era Ben Franklin, un simpatico cane utilizzato per la pet therapy in ospedale, in particolare con i bambini.

L’animale è stato colto in fragrante mentre teneva in bocca una culla contenente un bambolotto e si allontanava verso la sua “tana”, sotto una delle scrivanie degli uffici. “La struttura è chiusa a chiave, quindi eravamo quasi certi che il colpevole fosse Ben — ha raccontato il vicecapo della polizia di Franklin James Mil, come riporta il Corriere — Quando ha visto i giocattoli, ha pensato che fossero tutti per lui”. Ben è un cane molto amato perché porta un sorriso ai bambini malati e con questa sua scorribanda ha fatto sorridere anche i poliziotti.