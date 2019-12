Coccodrillo rarissimo ucciso da uno zoo: aveva morso una dipendente

Un coccodrillo di una specie rara è stato ucciso in uno zoo di Zurigo dopo aver morso la mano a una dipendente del centro. La donna era entrata nel recinto dove si trovava il rettile per pulire: qui, l'animale le avrebbe preso la mano e stretto la presa per alcuni minuti. La dipendente è stata subito trasportata in ospedale e la preoccupazione è per le sue dita: "Speriamo che le sue dita non siano in gravi condizioni", ha dichiarato il direttore dello zoo.

Si trattava di un coccodrillo rarissimo: al mondo, in stato di libertà, ne esistono 250 esemplari. Era un maschio adulto lungo un metro e mezzo e del peso di 15 chili. Un rettile imponente che con la sua forza si è gettato sulla malcapitata. Non si conoscono le cause di questo comportamento: stiamo parlando di animali aggressivi nel loro ambiente naturale che in cattività possono risultato ancora più pericolosi.

Fatto sta che i dirigenti dello zoo hanno dovuto abbattere l'animale, anche se hanno sostenuto che una cosa del genere non era mai accaduta prima.