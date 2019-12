Meteo Capodanno, sole in tutta Italia ma alla Befana torna il freddo

Se vi state chiedendo quali sono le previsioni meteo per Capodanno 2020 per voi ci sono buone notizie: il gelo che in questi giorni ha raggiunto l’Italia facendo precipitare le temperature ci darà una tregua proprio nei primi giorni del nuovo anno.

Il flusso di aria fredda proveniente dai Balcani e responsabile della neve caduta anche a bassa quota nelle regioni adriatiche, a partire dal 31 dicembre verrà mitigato dall’alta pressione in arrivo dall’Africa. L’anticiclone ci promette così per il 1 gennaio sole su tutta la penisola, clima mite e temperature in risalita, al punto che in alcune zone, come sull’arco alpino occidentale, si registrerà un caldo piuttosto anomalo rispetto alle medie stagionali.

Questa tregua dall’inverno durerà, però, solo pochi giorni: nel giorno dell’Epifania, infatti, un nuovo flusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa arriverà in tutta Italia, facendo scendere di nuovo le temperature.