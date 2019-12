Vanessa Incontrada a Barcellona aiuta il papà alla bancarella di famiglia

Per festeggiare il Natale, Vanessa Incontrada è tornata a Barcellona dalla sua famiglia d'origine. E si è data subito da fare: è diventata, infatti, commessa e ha aiutato il padre alla bancarella di pelletteria ed accessori dei genitori, per le vie della città. L'attrice ha postato un video, che ha fatto presto il giro della rete, dove dice: "Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui".

L'aiuto di Vanessa è stato provvidenziale: il grande afflusso di gente, visto anche l'intenso periodo natalizio, è stato più facile da gestire anche grazie al suo intervento.

L'attrice e conduttrice spagnola è spesso presa di rima sui social network per il suo aspetto fisico. In molti, infatti, non le hanno perdonato di essersi ingrassata durante la gravidanza e di non aver mai più perso i chili di troppo. Questa volta, però, tutti hanno apprezzato il gesto di Vanessa per la sua famiglia.