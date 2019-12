Sharon Stone si iscrive a un sito di incontri ma viene scambiata per un fake e le chiudono il profilo

Dopo essersi lasciata alle spalle ben due matrimoni, il primo con il produttore Michael Greenburg e il secondo con il giornalista Phil Bronstein, Sharon Stone oggi è di nuovo alla ricerca della sua anima gemella. Al contrario di quanto si possa pensare, evidentemente anche per un’attrice bella, sexy e famosa è difficile incontrare la persona giusta. Ecco perché Sharon ha deciso di ricorrere a un sito di incontri, proprio come fanno tante persone comuni.

Nello specifico, l’attrice di Basic Instinct si è iscritta a Bumble, una nota applicazione per cuori solitari. Nel vedere il suo nome nella lista degli utenti, però, i gestori hanno pensato fosse un fake e dunque hanno subito provveduto a bloccare il profilo. Non riuscendo più ad accedere all’app, Sharon ha protestato sui suoi profili social ufficiali: “Mi sono iscritta a Bumble e hanno chiuso il mio account – ha twittato – alcuni utenti hanno segnalato il mio profilo pensando che non sarebbe mai potuto appartenere davvero a me! Ehi Bumble, mi stai forse escludendo? Non lasciarmi fuori dall’alveare!”.

Avendo avuto conferma dell’identità dell’utente proprio grazie ai post dell’attrice, i gestori dell’app per incontri hanno subito provveduto a riattivare l’account di Sharon Stone che, quindi, molto probabilmente adesso sarà già stata sommersa dai messaggi dei suoi ammiratori.