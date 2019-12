Luciana Littizzetto si è operata e fa la linguaccia dal letto d'ospedale

"Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie". È con queste parole che Luciana Littizzetto comunica a tutti i fan di essere stata operata e di stare bene. La comica tv è caduta qualche giorno fa per strada e ha riportato una frattura alla rotula e al polso. Non perde il suo senso dell'umorismo e posta una foto suo social mentre fa la linguaccia dal letto d'ospedale. Eccola.

Moltissimi sono stati i commenti di pronta guarigione. Per lei, quindi, il Capodanno sarà a letto e siamo sicuri che questo episodio verrà preso anche in uno dei suoi sketch, che fanno ridere sempre tutti. Qualche giorno di riposo e poi ripartirà per i suoi impegni lavorativi. Un grosso in bocca al lupo a Luciana!