L’ex gieffina Roberta Beta truffata a Capodanno

Quando si prenota una vacanza online bisogna sempre fare molta attenzione alle truffe, purtroppo sempre più frequenti. A esserne vittima in questi ultimi giorni è stata Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello e ora giornalista e speaker radiofonica.

Roberta aveva deciso di trascorrere il Capodanno a Cortina insieme al suo compagno e ad alcuni amici: per questo motivo ha prenotato una villa tramite il noto sito di affitti online, booking.com, contattando l’affittuario e versando la caparra in anticipo. Quando poi è arrivata con i suoi amici a Belluno nel luogo indicato, ha scoperto che la villa che aveva prenotato in realtà non esisteva.

Roberta Beta ha poi denunciato la truffa ai Carabinieri: “Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla – ha raccontato al Corriere del Veneto - Mi allertano e cerco di contattare il responsabile che comincia ad essere molto vago: ci dice che ci saremmo visti in un determinato punto della città, ci indica anche il tipo e il colore dell’auto. Alla mia richiesta di invio della posizione Gps precisa del luogo, mi risponde con una foto generica della zona”.

“Di fronte a tanta vaghezza — ha proseguito l’ex gieffina — mi insospettisco e comincio ad incalzarlo, ma lui e sempre più vago. Fino a quando non sparisce del tutto, non prima di essersi sincerato se noi avessimo effettuato il bonifico. Poi più nulla, telefono muto. Mi sono fidata perché Booking.com risulta essere uno dei migliori siti di questo genere, ma di fronte alla mia segnalazione si è limitato a rispondere con un messaggio che mi offriva aiuto per cercare un’altra sistemazione”. Roberta ha avvisato che questa persona compare in molti altri annunci di affitti online e anche per questo ha deciso di denunciare quanto accaduto per evitare che qualcun altro cada nella trappola.