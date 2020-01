L’immagine che può rivelare problemi alla vista spopola sui social

L’immagine che vi mostriamo in questo articolo è diventata virale sui social: riuscite a leggere i numeri presenti? Dietro i puntini, infatti, si nascondono quattro cifre ma solo chi non ha problemi alla vista riesce a vederle correttamente.

La sequenza giusta è 1240 ma solo chi non ha alcun difetto visivo riesce a individuarla. Chi legge un numero diverso, invece, potrebbe avere problemi di vista. Ad esempio, chi legge un 3 al posto dell’1 potrebbe soffrire di astigmatismo. Chi invece legge un 6 al posto dello 0 finale, potrebbe soffrire di miopia. Infine, chi legge 3246 soffrirebbe di entrambi i disturbi.

Ovviamente questo test non può sostituirsi a un esame oculistico, ma può fornire un indizio sulla propria condizione. In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un medico per scoprire e correggere eventuali problemi alla vista.