Massimo Boldi presenta la sua nuova fidanzata

Per la prima volta Massimo Boldi ha presentato la sua nuova fidanzata in tv: si chiama Irene Fornaciari e ha 40 anni, ossia ben 34 in meno rispetto a lui che ne ha 74. La differenza d’età, però, per loro non è un problema e non influisce sulla grande complicità che, invece, li lega.

“Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato, molto particolare. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria – ha detto Boldi a Italia sì - Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone. Ricominciare dall'inizio è molto bello”.

Massimo e Irene si sono conosciuti per caso durante un viaggio in treno e da lì è scoccata la scintilla. Di lui, Irene apprezza soprattutto la capacità di sdrammatizzare e di prendere la vita con ironia: “Una grande caratteristica di Massimo è la leggerezza con cui, pur essendo un uomo molto complesso, affronta la vita. Magari stiamo parlando di una cosa seria e in quel momento comincia a cantare o recita una battuta di un suo film. E questo mi piace assolutamente, la leggerezza è fondamentale – ha raccontato per poi concludere - Ho conosciuto la famiglia di Massimo, le figlie sono donne fantastiche. Ci vediamo, usciamo insieme senza nessun problema. È andato tutto in modo molto naturale”.

Intanto Massimo ha già regalato alla sua Irene un anello, un segnale importante che potrebbe anche indicare un imminente matrimonio.