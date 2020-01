Meteo dell’Epifania, ancora bel tempo e forse una tregua dal freddo

Negli ultimi giorni del 2019 il freddo intenso ha portato la neve anche a bassa quota in molte regioni del centro-sud. Poi, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano, l’aria fredda è stata spazzata via e il 2020 è iniziato all’insegna del bel tempo e del sole, anche se le temperature si sono mantenute per lo più invernali.

In questi giorni il bel tempo continuerà, però bisognerà fare attenzione alla foschia e alla nebbia soprattutto nelle pianure e nelle vallate del nord e del centro. L’anticiclone, dunque, comporterà un meteo stabile per diversi giorni.

Per l’Epifania, in realtà, è previsto l’arrivo di una nuova massa fredda proveniente dal Nord Europa, un evento che potrebbe far di nuovo crollare le temperature e portare brutto tempo. Tuttavia, non è detta l’ultima parola: l’anticiclone presente in questo momento sul nostro paese, infatti, sembrerebbe durare più del previsto e dunque potrebbe andare a contrastare l’ondata di gelo in arrivo e farla scivolare in direzione dell’Egeo e della Turchia.

Per la Befana, dunque, potremmo ancora avere il bel tempo, mitigato solo da effetti marginali di questa nuova ondata di freddo, ad esempio con dei venti più forti del solito.