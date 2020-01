Monopattini elettrici, dal 1° gennaio equiparati alle bici

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’emendamento della Manovra economica che riguarda i mezzi di trasporto “alternativi”, sempre più diffusi anche in Italia: stiamo parlando di monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheels, ossia di tutti quei mezzi che finora non erano regolamentati e dunque venivano considerati non a norma. Con questo emendamento tutti questi mezzi sono stati equiparati alle biciclette e dunque potranno circolare liberamente nelle città, ovviamente rispettando le norme del Codice della Strada.

Questo provvedimento è stato dunque preso per regolamentare questi nuovi mezzi di trasporto dopo che in tutto il paese nei mesi scorsi son fioccate le multe. Negli altri paesi europei, invece, questi mezzi alternativi sono già una realtà da diverso tempo: in Germania, in Francia, in Austria, in Portogallo, in Danimarca, in Belgio, in Repubblica Ceca, in Finlandia, in Grecia e in Polonia monopattini e hoverboard girano da tempo senza alcun problema, così come negli Stati Uniti, in Argentina e in Brasile.

L’Italia si è dunque finalmente adeguata, anche se, in realtà, nel luglio scorso un decreto aveva stabilito che fossero i comuni a mettere in regola i monopattini nel proprio territorio. A Milano, ad esempio, la sperimentazione è da poco partita con il posizionamento di circa 130 nuovi segnali stradali; la maggior parte delle città, però, non si è ancora adeguata ma adesso tutte dovranno farlo con l’entrata in vigore di questo emendamento della Manovra.