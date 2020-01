Befana da record: in provincia di Caserta la calza più lunga del mondo

L’appuntamento con la Befana dei record è per il 6 gennaio 2020 alle ore 14:30 presso l’ex convento in Via San Pasquale a Pietramelara, in provincia di Caserta: la Pro Loco del paese ha infatti preparato quella che si preannuncia essere come la calza più lunga del mondo, quella che batterà il record che al momento appartiene alla calza di Viterbo, lunga ben 52 metri.

A Pietramelara, invece, l’obiettivo è quello di realizzare una calza lunga ben 80 metri per strappare il primato al comune laziale. In realtà, l’intento è soprattutto quello di recuperare e preservare una tradizione antica con un evento che attiri le persone e le riavvicini a questa festa e alle sue caratteristiche.

La calza di Pietramelara sarà sostenuta da una struttura alta 1,2 metri, larga 1,5 e, appunto, lunga oltre 80 metri, realizzata interamente con materiali riciclabili. Non resta dunque che lasciarsi stupire dalla magia dell’Epifania.