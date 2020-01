Il sesso ascellare è la nuova tendenza che spopola tra i giovani

Il sesso ascellare (armpit sex o mascalagnia) è una tendenza sessuale che si sta affermando soprattutto tra giovani e adolescenti. A portare questo argomento sotto i riflettori è stata la recente uscita al cinema del film "Ritratto della giovane in fiamme", in cui ne viene proposta una versione lesbica. Ma non si tratta certamente di una novità: basta dare un'occhiata al web per capire quanto l'argomento sia già ampiamente trattato anche nei forum.

Si tratta di una parafilia feticista che si manifesta quando una persona prova un intenso piacere sessuale alla vista o al contatto con le ascelle, che va dal “licking” dell’ascella del partner alla simulazione della penetrazione. Questa pratica può essere considerata un sostituto della penetrazione e dei preliminari tanto nei rapporti uomo/donna quanto in quelli donna/donna oppure associata ad altri preliminari.

Secondo la sessuologa Rosamaria Spina il "successo" del sesso ascellare, in un momento in cui si registra un forte calo dei rapporti sessuali con penetrazione tra i giovani, rappresenta un'alternativa in grado di procurare grande piacere in chi ha una parafilia di questo tipo, dal momento che le ascelle, ricche di feromoni, sono una zona erogena con forte attrazione erotica.