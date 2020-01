All Together Now, il tenore Vittorio Grigolo chiede alla ballerina Stefania Seimur di sposarlo

Anche la seconda edizione di “All Together Now” si è conclusa: a vincere è stata Sonia Mosca che è riuscita a conquistare la giuria con “I Love The Lord”, brano dell’indimenticabile Whitney Houston. Ma la finale della trasmissione di Canale 5 ha emozionato anche per un altro motivo: un’inaspettata ed emozionante proposta di matrimonio in diretta tv.

Il tenore Vittorio Grigolo, infatti, si è messo in ginocchio e ha chiesto alla ballerina Stefania Grigolo di sposarlo, porgendole poi l'anello: “Non sono perfetto, sono pieno di difetti – ha detto – quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore. Ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi io oggi sono qui, davanti a tutte le persone che amo, per chiederti una cosa. Stefania, mi vuoi sposare?”.

La ballerina ha detto sì e la coppia ha ricevuto l’applauso commosso del pubblico. Ecco del magico momento che resterà nella storia di “All Together Now”: